A cura della Redazione

Lido Azzurro: stop (per ora) alla stagione balneare. Il Tar ha respinto il ricorso presentato dalla società Villa Savoia, confermando la decadenza della concessione balneare disposta dal Comune. Una decisione che di fatto blocca la riapertura della struttura proprio alla vigilia della stagione estiva.

Secondo il Tar ci sarebbero gravi inadempienze protratte nel tempo e incompatibili con la gestione di un bene pubblico, motivazioni che hanno portato alla conferma del provvedimento già adottato dall’amministrazione.

Non è però ancora la parola definitiva. Alfredo Vitagliano, gestore della struttura balneare, ha già annunciato il ricorso al Consiglio di Stato, ultimo grado della giustizia amministrativa, nel tentativo di ribaltare la decisione. Lo scorso anno, infatti, la riapertura fu possibile grazie a una sospensiva del Tar, ora si spera in un’analoga sospensiva del Consiglio di Stato che potrebbe così salvare la stagione balneare.

Intanto resta l’incertezza per lavoratori e cittadini: il Lido Azzurro, per decenni punto di riferimento per la comunità oplontina, rischia ora di vedere compromesso il proprio futuro, con ripercussioni non solo economiche ma anche sociali per l’intero territorio.