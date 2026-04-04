Non sarà richiesta alcuna proroga ai tre mesi concessi dal Prefetto Michele di Bari per le indagini sull’attività dell’amministrazione comunale di Torre Annunziata. La Commissione di accesso - composta dal viceprefetto Maria Lucia Trezza, dal primo dirigente del Commissariato di Polizia oplontino Francesco Cerciello e dal capitano della Guardia di Finanza Martino Marzocca - ha concluso il proprio lavoro. La relazione dettagliata sulle attività svolte e sui fatti accertati dovrebbe essere consegnata al Prefetto già nella prossima settimana.

Il possibile passaggio al Comitato per l’ordine e la sicurezza

A questo punto si apre una fase decisiva. Il Prefetto potrà scegliere se convocare o meno il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. La convocazione avviene solitamente quando il quadro emerso è particolarmente grave o complesso, quando è necessario un coordinamento tra le forze di polizia, oppure in presenza di indagini già in corso da parte della Direzione Distrettuale Antimafia o dell’autorità giudiziaria.

In quella sede vengono condivise informazioni riservate, incrociati dati investigativi e amministrativi e rafforzata la base conoscitiva su cui costruire la relazione finale. È, in sostanza, un momento di sintesi per mettere insieme tutti gli elementi prima della decisione conclusiva.

In alternativa, il Prefetto può procedere direttamente con l’invio della propria relazione al Ministero dell’Interno, qualora ritenga il quadro già sufficientemente chiaro e completo, senza necessità di ulteriori confronti.

Le possibili conclusioni: scioglimento, archiviazione o prescrizioni

La relazione conterrà una proposta precisa: lo scioglimento del Consiglio comunale oppure l’archiviazione, nel caso in cui non emergano elementi sufficienti. In quest’ultima ipotesi, il Prefetto può comunque accompagnare la trasmissione degli atti con una propria valutazione.

Esiste anche una terza possibilità: la Commissione può concludere indicando prescrizioni e misure correttive. Si tratta di un’ipotesi intermedia, adottata quando emergono criticità, ma non tali da giustificare lo scioglimento dell’ente.

I tempi della decisione finale

Qualora venga proposta la misura più grave, non esiste un termine rigido tra l’invio della relazione al Ministero dell’Interno e l’adozione del decreto di scioglimento. Nella prassi, però, il procedimento segue passaggi ben definiti: istruttoria ministeriale, esame in Consiglio dei Ministri e, infine, decreto del Presidente della Repubblica.

I tempi sono generalmente contenuti: si va, di norma, da due a sei settimane, con possibili accelerazioni nei casi più urgenti o rallentamenti nelle situazioni più complesse. Spesso, inoltre, alla proposta di scioglimento si accompagna una sospensione preventiva degli organi comunali, che anticipa di fatto la misura definitiva.

Nessuna proroga: come leggere il segnale

La decisione della Commissione di non richiedere una proroga dei termini indica che gli elementi raccolti sono stati ritenuti sufficienti per una valutazione conclusiva. Si tratta di un dato che, da solo, non consente di prevedere l’esito finale, ma segnala che il quadro è già definito, in un senso o nell’altro.