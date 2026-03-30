A cura della Redazione

La Guardia Costiera di Torre Annunziata ha emanato un’ordinanza che dispone limitazioni alla navigazione nello specchio acqueo della canaletta di accesso alla darsena in concessione alla società “Marina di Torre Annunziata s.r.l.”.

Dal 27 marzo al 15 aprile 2026 saranno infatti eseguite indagini geo-ingegneristiche, finalizzate alla verifica della sicurezza statica del canale, con operazioni di livellamento dei sedimenti nei pressi delle fondazioni.

Durante lo svolgimento dei lavori sarà vietato il transito alle unità navali all’interno del canale, salvo specifica autorizzazione del responsabile dei lavori. Le imbarcazioni che si troveranno nelle aree limitrofe dovranno procedere con la massima cautela, a velocità ridotta e mantenendo costante attenzione alle comunicazioni radio e alle indicazioni del personale presente in cantiere.

L’ordinanza prevede inoltre una serie di obblighi per i soggetti impegnati nelle operazioni, tra cui la corretta segnalazione dell’area, il rispetto delle condizioni meteo e la vigilanza continua per garantire la sicurezza della navigazione.

Sono escluse dai divieti le unità della Guardia Costiera, delle forze di polizia e i mezzi impegnati nei lavori. Per i trasgressori sono previste sanzioni secondo quanto stabilito dal codice della navigazione.

Il provvedimento è stato adottato al fine di tutelare la sicurezza in mare durante lo svolgimento delle attività tecniche.