A cura della Redazione

L’Asl Napoli 3 Sud si conferma tra le realtà sanitarie regionali in maggiore crescita nel campo della senologia, rafforzando il proprio ruolo di riferimento extraurbano per la diagnosi e la cura del tumore al seno.

Secondo i dati del Programma nazionale esiti (Pne) 2024 e 2025 dell’Agenas, l’unità senologica aziendale con sede principale presso l’Ospedale di Boscotrecase – e sedi operative anche a Pollena Trocchia e nei distretti sanitari – diretta da Massimiliano D’Aiuto, si colloca stabilmente tra le prime quattro strutture della Campania per volumi di chirurgia oncologica mammaria.

Un dato significativo riguarda proprio l’attività chirurgica: nel 2025 sono stati effettuati oltre 400 interventi, ben oltre la soglia minima di sicurezza fissata dal Ministero della Salute a 150 interventi annui, parametro necessario per garantire elevati standard qualitativi e di sicurezza.

Nel panorama regionale, la Breast Unit dell’Asl Napoli 3 Sud si posiziona subito dopo i grandi hub ospedalieri campani come l’Istituto Pascale, l’Ospedale Cardarelli e l’Ospedale Moscati, confermando l’efficacia di una rete territoriale strutturata e altamente specializzata.

Un risultato reso possibile anche dal coordinamento delle attività oncologiche aziendali guidate da Luigi Leo, che ha contribuito al rafforzamento dell’offerta sanitaria e alla riduzione della migrazione dei pazienti verso altre regioni o grandi centri ospedalieri.

“I risultati evidenziati dal Programma nazionale esiti confermano il grande lavoro svolto negli ultimi anni dalla nostra azienda sanitaria e dai professionisti della Breast Unit”, ha dichiarato il direttore generale Giuseppe Russo. “Essere tra le prime realtà della Campania per volumi di chirurgia oncologica mammaria significa offrire cure di qualità e percorsi assistenziali sempre più vicini ai bisogni dei cittadini”.