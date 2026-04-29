A cura della Redazione

Si terrà giovedì 21 maggio presso la sede comunale di via Provinciale Schiti l’iniziativa Welfare, lavoro e territorio - Le grandi imprese a Torre Annunziata”.

L’iniziativa è promossa in sinergia tra Amministrazione Comunale di Torre Annunziata e Centro per l’Impiego di Pompei e co-organizzata dall’Ambito Territoriale N30, dalla Direzione Lavoro e Formazione Professionale della Regione Campania. L'evento rappresenta un’occasione unica di incontro diretto tra le aziende leader di mercato e i cittadini in cerca di occupazione.

Venti le aziende presenti alla manifestazione individuate dal Centro per l’Impiego e divise per categorie: retail e grande distribuzione, food e beverage, turismo e logistica, servizi e sociale e eccellenze produttive.

Le figure ricercate spaziano dai settori amministrativi e di magazzino alle professioni specializzate come terapisti SPA, meccanici industriali, esperti marketing e personale di bordo.

Come partecipare: la procedura di selezione

L'accesso ai colloqui non è diretto, ma segue un iter di preselezione volto a garantire la qualità dell'incontro tra domanda e offerta, fino ad esaurimento posti disponibili.

1. Candidatura Online: Gli interessati devono compilare il modulo ufficiale al link https://forms.office.com/e/rr0TDfzCDZ per consultare i dettagli contrattuali e i requisiti.

2. Preselezione: I Centri per l’Impiego valuteranno i profili pervenuti.

3. Convocazione: I candidati in linea con le ricerche riceveranno una convocazione via e-mail con l'orario specifico per il colloquio.

“Si tratta di una straordinaria opportunità per la città di Torre Annunziata e per i nostri giovani di incontrare le principali aziende che operano sul territorio – afferma il sindaco Corrado Cuccurullo – Non si tratta solo di far incontrare domanda e offerta, ma di promuovere un modo di fare rete che parta dal basso, dove le istituzioni fanno da cerniera e favoriscono occasioni di sviluppo”.