Il Consiglio di Stato ha disposto lo stop temporaneo agli effetti della sentenza del Tar Campania che riguardava la vicenda di Villa Savoia, accogliendo la richiesta urgente presentata dalla società concessionaria del Lido Azzurro di Torre Annunziata.

Con un decreto firmato il 27 aprile, il presidente della Settima Sezione ha infatti concesso una misura cautelare monocratica, sospendendo in via provvisoria gli effetti della decisione del Tribunale amministrativo regionale.

In termini semplici, significa che per il momento non cambia nulla: viene congelata la situazione in attesa di una decisione collegiale.

La società Villa Savoia Srl aveva presentato appello contro la sentenza del Tar e, contestualmente, chiesto una sospensione urgente per evitare conseguenze immediate. In particolare, il Comune di Torre Annunziata aveva già programmato per il 5 maggio la riacquisizione dell’immobile.

Proprio questo rischio ha portato il Consiglio di Stato a intervenire con urgenza. Il giudice ha ritenuto opportuno evitare che, nelle more del giudizio, si procedesse con atti irreversibili, come il ritorno forzato del bene nella disponibilità del Comune.

Per questo è stata scelta una soluzione “interinale”, cioè temporanea: bloccare tutto fino alla discussione ufficiale davanti al collegio.

La vicenda sarà infatti esaminata il prossimo 19 maggio, data già fissata per la camera di consiglio, quando i giudici valuteranno in modo più approfondito la richiesta di sospensione e le ragioni delle parti.

Va sottolineato che questo provvedimento non rappresenta una decisione definitiva sulla controversia, ma solo una misura cautelare per evitare effetti immediati potenzialmente difficili da reversare.

In sostanza, il Consiglio di Stato ha deciso di “mettere in pausa” la situazione, rinviando ogni decisione più importante alla prossima udienza.

Nel frattempo, il Comune dovrà attenersi al decreto e sospendere ogni iniziativa legata alla riacquisizione dell’immobile.

Una partita, quindi, ancora tutta aperta, che entrerà nel vivo nelle prossime settimane.