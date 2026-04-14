A cura della Redazione

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha confermato, con la sentenza pronunciata nella giornata di ieri, la legittimità del provvedimento di decadenza della concessione demaniale relativa al compendio del Lido Azzurro di Torre Annunziata.

I giudici amministrativi hanno riconosciuto la correttezza dell’operato del Comune oplontino, evidenziando come la decisione sia stata adottata a tutela dell’interesse pubblico e del corretto utilizzo del bene demaniale. Nella sentenza emerge inoltre un quadro caratterizzato da violazioni e da una gestione ritenuta incompatibile con la funzione pubblica dell’area.

Alla luce della pronuncia, l’Amministrazione comunale ha avviato con immediatezza le attività necessarie per garantire la piena fruibilità del lido già in vista della stagione estiva 2026, assicurando servizi adeguati a cittadini e visitatori.

Tra gli obiettivi indicati dall’Ente figurano la trasparenza e la qualità dei servizi, il decoro e la sicurezza dell’arenile, oltre alla manutenzione e valorizzazione di un bene strategico per il territorio, con l’intento di restituirlo pienamente alla collettività.

La soluzione adottata viene definita transitoria ma necessaria, finalizzata a garantire continuità e operatività in vista della prossima stagione balneare, in attesa della definizione delle future procedure di concessione dei beni demaniali.