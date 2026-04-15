È nata a Torre Annunziata, in via Oplonti, il 4 giugno 1920, Carlotta Buonocore, ed è venuta a mancare ieri all'età di circa 106 anni.

Ad appena 28 anni aveva perso il marito, Attilio Saracino, tecnico meccanico in un pastificio, crescendo così da sola quattro figli. All'età di 80 anni si è trasferita a Cava de'Tirreni dalla figlia Pina e dal genero Gianfranco.

Intanto la sua famiglia è cresciuta nel tempo con 8 nipoti e 11 pronipoti. L'anno scorso ha festeggiato i 105 anni, circondata da tutti i familiari, ricevendo di persona anche gli auguri del sindaco cavese Vincenzo Servalli.

Nonna Carlotta si è spenta serenamente, fulgido esempio di vita dedicata a tutti i suoi cari. I figli Michele, Pina, Efina e Anna Maria, fortificati dall'amore materno, ne ricordano a tutti la sua generosa signorilità d'animo e la sua bontà, pilastri della sua esistenza terrena, autentica religione di vita. I nipoti e pronipoti si uniscono nella preghiera per celebrarne la memoria.

Dopo i funerali a Cava de' Tirreni, le ceneri saranno traslate al cimitero di Torre Annunziata

La redazione esprime le proprie commosse condoglianze a tutta la famiglia e al nostro concittadino e amico ammiraglio Felicio Angrisano, di cui Carlotta era la suocera.