Tutti la chiamano nonna Carlotta, ma è una bisnonna, circondata dall' affetto di quattro figli, otto nipoti e undici pronipoti.

Ha compiuto "appena" 105 anni ed è in perfetta forma. Si chiama Carlotta Buonocore, vive a Cava de' Tirreni con la figlia Pina e il genero Gianfranco, ma è nata a Torre Annunziata. La sua storia personale e familiare sembra un romanzo, con tante gioie ma anche con un grande dramma.

I primi 80 anni della vita di Carlotta

Nasce nel centro storico della città oplontina, in via Oplonti, il 4 giugno del 1920. Frequenta la scuola elementare e quella di avviamento professionale con buon profitto, ma è già troppo per una ragazzina in quel periodo, anche se lei avrebbe voluto continuare gli studi. Poi si dedica alla cura della casa, aiutando la madre ad accudire i fratelli più piccoli. Trascorre così la sua infanzia e adolescenza, ma ama la compagnia.

Frequenta la chiesa dell'Annunziata (Basilica della Madonna della Neve), passeggia con le amiche per il corso principale, il porto, il lungomare spingendosi verso Capo Oncino. Si incuriosisce a guardare il mercato del pesce giù all'Annunziata. Luoghi che rimarranno per sempre nel suo cuore. E conosce il suo grande amore, Attilio Saracino, un tecnico meccanico che lavora in un pastificio. Lo sposa nel 1942, a 22 anni, ma l'Italia è in guerra e Attilio poco dopo il matrimonio deve partire per il fronte. Alla fine del secondo conflitto mondiale ritorna sano e salvo e la loro vita riprende affrontando tante difficoltà con coraggio e determinazione.

La famiglia cresce con la nascita di tre femmine e un maschio. Purtroppo nel 1958 Attilio muore prematuramente per un ictus e Carlotta resta sola a crescere i quattro figli, all'età di 38 anni. Con grandi sacrifici e una forza d'animo ammirevole, li fa studiare e addirittura tre conseguono la laurea, mentre il quarto si diploma.

Gli anni passano, i figli si creano nuove famiglie e Carlotta a 51 anni diventa nonna e, tempo dopo, anche bisnonna.

Nel 2020 si trasferisce dalla figlia a Cava de' Tirreni

Nel 2000, a 80 anni, lascia la casa di via Oplonti e si trasferisce dalla figlia Pina a Cava de' Tirreni (foto sotto) "coccolata" anche dal genero Giancarlo.

Ma Carlotta è ancora nel pieno della sua vitalità e attività. Legge i giornali e si aggiorna sulle notizie, segue i programmi televisivi anche quando incomincia a perdere l'udito, scorrendo le didascalie, si aggiorna persino sulle nuove tecnologie. E taglia il traguardo del secolo di vita! È sempre un faro per la sua famiglia allargata, una guida e un esempio di vita, e il suo dolce sorriso illumina i volti di figli, nipoti e pronipoti.

I festeggiamenti per i suoi 105 anni

E così nonna Carlotta ha festeggiato, ieri, mercoledì 4 giugno, i 105 anni, contenta di raccontare in questo giorno speciale i segreti della sua longevità che si possono riassumere in una sola frase, l'amore per la vita e la famiglia.

Intanto a casa da Carlotta, per complimentarsi con lei e farle gli auguri, è andato il sindaco di Cava de' Tirreni, Vincenzo Servalli, ma presto le farà visita anche Corrado Cuccurullo, sindaco di Torre Annunziata".

Augurissimi Carlotta, l’augurio è di rivederci ancora fra cinque anni e dedicarti un altro articolo per il raggiungimento di un altro importantissimo traguardo.