A cura della Redazione

Festa del 5 agosto 2025. Pubblicato il programma religioso della Basilica della Madonna della Neve per la Festa Liturgica della Vergine Bruna.

"Il 5 agosto è un'ulteriore occasione per rinnovare, con sincero e filiale affetto, la nostra incondizionata devozione verso questa tenera e cara Madre", ha sottolineato il parroco della Basilica Pontificia Maria SS della Neve don Paolino Franzese.

Venerdì 1 agosto alle ore 20,30, in piazza Giovanni XXIII, apertura dei festeggiamenti organizzati dalla comunità parrocchiale. Animeranno la serata: “La Paranza dell’Agro”, Ignazio Laiola, Lisa Iovane. Concluderà Simone Schettino con il suo spettacolo di cabaret.

Martedì 5 agosto ore 18,00: processione con il quadro della Madonna alla Basilica fino al porto. Imbarco per la processione in mare fino allo scoglio di Rovigliano. Rappresentazione storica del ritrovamento dell’Icona Sacra sulla spiaggia adiacente allo scoglio. Processione di ritorno in mare fino al porto. Messa solenne sul posto.

Domenica 10 agosto alle ore 19,00 solenne processione con il seguente itinerario: Basilica – piazza Giovanni XXIII, via De Simone, Porto, via D’Angiò, via Bertone, via Caccia, via Gassometro, via Fuoco, via Caccia, via Bertone, via d’Angiò, via De Simone, piazza Giovanni XXIII, rientro in Basilica. A Seguire Messa.

Nei giorni 31 luglio (ore 19,00), 2-3-4 agosto (ore 19,00) solenne Messe in Basilica.