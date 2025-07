A cura della Redazione

Prosegue il restyling del manto stradale a Torre Annunziata. A partire da lunedì 21 luglio e fino al 18 agosto sette arterie del centro storico saranno interessate da lavori di ripavimentazione. Si tratta di via Cipresso, Vico Lava, Vico Eruzione, Vico Giglio, Vico Luna, Vico Sorte e via Asilo Infantile: strade che, a turno, saranno chiuse al traffico secondo il calendario predisposto dall’ufficio tecnico comunale.

Non solo asfalto nuovo: lunedì 21 luglio partiranno anche i lavori per la sostituzione della caditoia in corso Vittorio Emanuele III, proprio davanti alla Chiesa del Carmine, che da tempo rappresentava un rischio per gli automobilisti. L’intervento – che prevede anche la messa in sicurezza dei sottoservizi – comporterà la chiusura completa del tratto di strada dall’incrocio con via Talamo fino all’altezza di Palazzo Criscuolo per un’intera settimana, fino al 27 luglio.

“Andiamo avanti con il programma di restyling delle strade cittadine – spiega l’assessore alla viabilità Daniele Carotenuto –. Nelle prossime settimane toccherà al centro storico, nelle aree a est e ovest di piazza Ernesto Cesaro. Dopo l’estate comunicheremo il nuovo calendario degli interventi che interesseranno altre strade”.

Il piano rientra nel più ampio progetto di manutenzione straordinaria da oltre 1 milione e 300mila euro, già avviato in primavera, che punta a sistemare le strade più dissestate della città e a garantire maggiore sicurezza a residenti e automobilisti.