Il tema della riapertura del Pronto Soccorso dell’ospedale di Boscotrecase torna al centro del dibattito politico a Torre Annunziata, con un acceso confronto tra le diverse forze politiche rappresentate in consiglio comunale. La richiesta di un consiglio monotematico dedicato alla questione ha sollevato reazioni e dichiarazioni contrastanti tra i capigruppo.

Sofia Donnarumma, capogruppo dei Progressisti e Democratici, sottolinea la necessità di un confronto civile e paritetico con il PD locale. “Da mesi auspichiamo un dialogo serio – afferma Donnarumma – ma rimango perplessa di fronte alla definizione di ‘sterili polemiche’ usata dal segretario Passeggia verso la nostra battaglia per la salute pubblica”.

Dal canto suo, Emanuela Cirillo, capogruppo di Azione, ribadisce che il consiglio monotematico deve essere uno spazio inclusivo, partecipato e autorevole, non un palco per la propaganda elettorale. “La città è stanca della retorica vuota di chi ha governato per anni senza assumersi responsabilità – afferma –. Invito Passeggia a scendere dal piedistallo della sua autoreferenzialità”.

Più cauta la posizione di Roberto De Rosa, capogruppo dei Popolari per la Pace, che preferisce evitare polemiche: “La maggioranza non è un albergo da dove si entra e si esce a piacimento – spiega –. E' giusto che il consiglio si tenga solo dopo aver avuto tutte le informazioni dallo stato dei lavori e dalle procedure di reclutamento dei medici”.

Maria Di Maio, capogruppo di +Europa, plaude alla disponibilità del presidente del consiglio Davide Alfieri a convocare la seduta monotematica, invitando a evitare polemiche e “passerelle politiche”. Annuncia inoltre che porterà la questione a livello nazionale tramite il segretario del partito.

Clelia Sansone di Torre Libera evidenzia come la sanità sia un tema di fondamentale importanza che va trattato con senso delle istituzioni, senza scorciatoie comunicative o comunicati stampa che indeboliscono il confronto diretto. “Il presidente Alfieri non ha mai tolto il diritto di parola a nessuno – aggiunge – e i capigruppo hanno chiesto un consiglio monotematico serio e senza propaganda politica”.

Anche Area Socialista, con il capogruppo Bruno Avitabile, esprime apprezzamento per la sensibilità dimostrata sul tema e condivide la proposta del presidente Alfieri di affidare l’organizzazione del consiglio alla conferenza dei capigruppo per garantirne la produttività e l’efficacia.

Infine, i consiglieri PD Gaetano Ruggiero e Nella Monaco sostengono la decisione di non coinvolgere i consiglieri regionali per evitare che il tema si trasformi in un terreno di scontro elettorale. “La città ha bisogno di risposte concrete e di un pronto soccorso – dichiarano – siamo certi che i referenti regionali stiano già lavorando in tal senso".

Il dibattito resta aperto, mentre la comunità di Torre Annunziata attende risposte concrete per la riapertura di un servizio essenziale come il pronto soccorso di Boscotrecase.