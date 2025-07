A cura della Redazione

Dopo un lungo periodo lontano dal proprio terreno di gioco, il Savoia è pronto a fare il suo grande ritorno allo Stadio Giraud di Torre Annunziata. La notizia è stata ufficializzata dalla società Casa Reale Holding Spa, che ha al vertice il principe Emanuele Filiberto di Savoia e il presidente Nazario Matachione. La squadra inizierà il pre-ritiro proprio a Torre Annunziata dal 21 luglio.

Il mese scorso è stato effettuato un sopralluogo con la Lega Nazionale Dilettanti, che ha dato l’ok definitivo per la riapertura dello stadio. A seguire, è stato installato il nuovo manto erboso, ultimo passo della prima fase di riqualificazione. I lavori non sono però conclusi: ulteriori interventi sono programmati per migliorare la struttura e, nel tempo, permettere un adeguamento agli standard richiesti dalla Lega Pro.

Nel frattempo, giovedì 24 luglio 2025, a partire dalle ore 19,30, si svolgerà un evento per la riapertura dello stadio Giraud alla presenza del sindaco, Corrado Cuccurullo, e dei vertici societari. In quell’occasione verranno anche presentati squadra e staff tecnico in vista della stagione calcistica 2025-2026.