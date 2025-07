A cura della Redazione

“Chiediamo la convocazione del Consiglio Comunale monotematico di Torre Annunziata che abbia ad oggetto la riapertura del pronto soccorso dell’ospedale di Boscotrecase”.

E’ la richiesta del Nucleo Operativo impegnato da anni, attraverso varie iniziative, ad accendere i riflettori sulla situazione drammatica che vivono centinaia di migliaia di utenti dopo la chiusura, a seguito della pandemia da Covid, del pronto soccorso del presidio ospedaliere vesuviano.

“Il Comitato si è più volte sentito “promettere” la convocazione di un consiglio comunale monotematico con oggetto la riapertura del pronto soccorso di Boscotrecase - si legge nel comunicato a firma del Comitato -. Visto che in città si sono susseguite diverse priorità, ritenute probabilmente più importanti da risolvere con somma urgenza, chiediamo di convocare con urgenza un prossimo consiglio comunale monotematico sull’argomento pronto soccorso essendo consapevoli che le emergenze odierne del territorio, che consta di circa duecentomila abitanti, sono gestite dal solo pronto soccorso di Castellammare di Stabia, ormai al collasso. Ci è stato più volte dichiarato ufficialmente che il pronto soccorso di Boscotrecase non riapre i battenti a causa della mancanza di medici ed infermieri specializzati per la medicina d’urgenza. Viene altresì dichiarato dal Presidente della Regione Campania - conclude il comunicato - di voler costruire un nuovo presidio ospedaliero sul territorio di Castellammare di Stabia. La domanda che allora ci poniamo è sempre la stessa. In questo caso come verrà colmata la mancanza di personale sanitario?”.

L'adesione di tre forze politiche di oppisizione alla richiesta del Comitato Operativo

Alla richiesta del Comitato Operativo rispondono celermente attraverso un altro comunicato i movimenti politici Fare Democratico, Oplonti Futura e Orgoglio e Dignità Torrese, rappresentati in consiglio comunale rispettivamente da Maurizio Palumbo e Antonio Pallonetto, Lucio D'Avino e Marco Russo, Anastasia Quaranta.

“Facciamo propria e sosteniamo la richiesta del Nucleo Operativo per la convocazione di un consiglio comunale monotematico, con all’ordine del giorno la riapertura del Pronto Soccorso di Boscotrecase – si legge nella nota nota congiunta -.

Nelle prossime ore presenteremo formale richiesta al presidente del Consiglio Comunale di Torre Annunziata e al sindaco Cuccurullo per la convocazione di un consiglio comunale promesso ma mai attuato. L’iniziativa vuole dare sostegno e forza alla mobilitazione dei cittadini e del Nucleo Operativo, che da troppo tempo chiedono attenzione e soluzioni concrete a questo problema.

Riteniamo che la politica debba fornire risposte, non rinvii e silenzi, alle legittime istanze della cittadinanza. Gli annunci del presidente della Regione, Vincenzo De Luca, e le rassicurazioni dei vari consiglieri regionali non possono ridursi a meri slogan elettorali in vista della prossima campagna regionale.

Il Presidente De Luca e l’amministrazione regionale devono chiarire ai cittadini dei comuni vesuviani come intendano affrontare questa emergenza e quali azioni concrete intendano mettere in campo per risolverla. Chiederemo chiarezza e impegni scritti, con piani precisi e scadenze certe. Noi sosterremo iniziative finalizzate alla tutela e alla garanzia del diritto alla salute.

I cittadini hanno già pagato, e continuano a pagare, un prezzo altissimo in termini di disservizi e disattenzione da parte delle istituzioni. Non accetteremo più silenzi – conclude il comunicato -. Il Pronto Soccorso di Boscotrecase deve essere riaperto. Sulla salute non si scherza e non si fa politica”.