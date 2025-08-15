A cura della Redazione

È stato firmato ieri, giovedì 14 agosto (con molto ritardo rispetto ai tempi previsti), il contratto di sponsorizzazione tra il Comune di Torre Annunziata e i lidi Azzurro, Nettuno e Risorgimento.

In base all’accordo – che dà attuazione alla delibera di giunta del 1 luglio 2025 – i tre stabilimenti balneari, in qualità di sponsor, garantiranno tramite una società di vigilanza i servizi di guardiania della Villa del Parnaso, occupandosi anche della chiusura serale del parco.

Grazie a questa collaborazione, la Villa resterà aperta eccezionalmente fino alle ore 01:00 nelle serate di venerdì, sabato e domenica, a partire da oggi, venerdì 15 agosto e per tutto il resto del mese. Per tutti i restanti giorni, la Villa del Parnaso chieuderà alle 21,30.