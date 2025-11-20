A cura della Redazione

Il Consiglio Comunale di Torre Annunziata ha approvato con 15 voti favorevoli il nuovo regolamento che disciplina l’installazione dei dehors su suolo pubblico, aggiornando completamente il testo del 2018. Il provvedimento accoglie le richieste dei commercianti e si adegua alle nuove norme nazionali.

L’assessore all’Urbanistica Tania Sorrentino ha evidenziato che il regolamento rappresenta «uno strumento essenziale per la rigenerazione urbana» e frutto della collaborazione tra ufficio tecnico e Commissione Urbanistica.

Tra le principali novità, come spiegato dalla consigliera Raffaella Celone (nella foto), presidente della Commissione Urbanistica, non servirà più il permesso a costruire per i dehors di categoria B: basterà una SCIA. Procedure più rapide anche per sedie, tavolini e ombrelloni. Previsti tempi certi: 30 giorni per la verifica degli uffici e 10 per comunicare gli oneri.

Sul piano estetico, arriva un Abaco che uniforma colori, arredi e materiali. Le strutture già esistenti dovranno adeguarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore del nuovo regolamento.

