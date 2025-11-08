A cura della Redazione

Un importante passo avanti per i creditori del Fallimento Deiulemar Compagnia di Navigazione S.p.A..

Il Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza del 5 novembre 2025 pronunciata dal Giudice dott.ssa Valentina Vitulano, ha accolto le domande proposte dalla Curatela fallimentare e condannato la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. al pagamento della somma di euro 1.591.885,28, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese legali. Una decisione di grande rilievo per la massa creditoria

La sentenza rappresenta un risultato di notevole importanza per la massa dei creditori, confermando la fondatezza delle azioni intraprese dalla Curatela nei confronti degli istituti bancari coinvolti nel dissesto finanziario della società.

Si tratta di un pronunciamento che contribuisce a fare chiarezza sulle responsabilità che hanno inciso sul fallimento della Deiulemar, uno dei più complessi casi di insolvenza societaria verificatisi nel territorio campano.

Come comunicato dai Curatori fallimentari, la sentenza segna un esito favorevole di primo grado, ma il percorso giudiziario non è ancora concluso. Saranno infatti possibili ulteriori gradi di giudizio, e la Curatela continuerà a difendere con determinazione gli interessi dei risparmiatori e degli obbligazionisti che da anni attendono giustizia.

Il pronunciamento del Tribunale di Torre Annunziata rappresenta un segnale positivo per tutti i creditori, rafforzando la fiducia nella possibilità di ottenere, anche se parziale, un ristoro economico dopo anni di attese e contenziosi.

I Curatori hanno comunicato che saranno forniti ulteriori aggiornamenti sui prossimi sviluppi giudiziari e sulle eventuali nuove sentenze che potrebbero consolidare questo orientamento favorevole.

Avv. Lelio Mancino

➡️Per essere sempre aggiornato clicca "Segui" sulla nostra pagina Facebook