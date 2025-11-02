A cura della Redazione

E’ deceduto per una grave malattia l’avvocato Michele Attanasio, 67 anni, di Torre Annunziata, molto conosciuto in città.

I meno giovani lo ricorderanno candidato sindaco alle elezioni comunali di Torre Annunziata nel 1995, in contrapposizione agli altri candidati Francesco Maria Cuculo, Enzo Sica, Pasquale D’Amelio e Gennaro di Paolo.

Attanasio fu eletto consigliere comunale con il Partito Repubblicano e svolse la sua attività consiliare fino al 2000.

La passione per la politica è stata una costante nella sua vita. Molto vicino all’ex parlamentare e collega Ciro Falanga, nel 2012 fu eletto segretario cittadino del movimento politico Futuro e Libertà.

E’ stato più volte consigliere di istituto al liceo Pitaroga-Croce e nel 2020 ha rivestito anche la carica di presidente.

I funerali si svolgeranno domani, lunedì 3 novembre alle 10,30, presso la parrocchia Santa Teresa e San Pasquale di piazza Ernesto Cesaro.

Il direttore di TorreSette, Antonio Gagliardi, e la redazione partecipano al dolore che ha colpito la famiglia Attanasio, e porgono le più sentite condoglianze alla moglie Lella e ai figli Andrea, Alessia e Federica.