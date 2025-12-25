Andare a pranzo o a cena nel ristorante-pizzeria “'A Pazziella",è diventato per me un rito quando vado a Milano. Sia quando l'attività era gestita da Mario Russo (ora titolare del negozio Faida), con il direttore Nicola Pierro, entrambi di Torre Annunziata, sia ora che la gestione, in un altro locale ma con la stessa denominazione, è passata ad Andrea Farinelli, sempre cittadino torrese.

Figlio di Luigi, grande presidente del Savoia Calcio, Andrea è nato a Pompei nella clinica Maria Rosaria, ma è vissuto sempre a Torre Annunziata, fino al conseguimento del diploma alberghiero a Vico Equense, collaborando con il padre nella gestione della loro azienda avicola. Poi si è trasferito a Milano, iniziando a fare esperienza proprio alla "Pazziella" con Mario e Nicola per circa quindici anni. Il Covid ha purtroppo messo la parola fine al ristorante, ma è poi risorto con Andrea e il suo socio Sherif, egiziano, detto Ciccio, che lavorava con lui già alla prima "Pazziella". Affiancati in sala da Valentina e Jessica, mentre ai fornelli c'è il giovane cuoco soprannominato "Bijou" per le prelibatezze culinarie che sa preparare.

(A sinistra Sherif, il socio egiziano di Andrea Farinelli, a destra nella foto)

Sono in viale Bligny 54, a pochi passi dall'università "Bocconi". È un ristorante-pizzeria frequentato da tutti gli amanti della cucina partenopea, milanesi e anche torresi. come il giornalista Massimo Corcione e l'arbitro Marco Guida. Inoltre è il punto di riferimento dei tifosi del Napoli, quando seguono la loro squadra del cuore.

In cucina i primi piatti sono rigorosamente preparati con pasta “Setaro" , che abbiamo assaggiato a Natale perché nel menù c'erano le candele spezzate al ragù napoletano con ciuffi di ricotta fresca di bufala. A conclusione del pranzo natalizio non poteva mancare la foto ricordo con Andrea Farinelli e Nicola Pierro, quest'ultimo suo "padre adottivo" dal punto di vista lavorativo e ancora oggi frequentatore assiduo della “Pazziella", che ha visto nascere sia con la precedente che con l’attuale gestione.

A proposito, non dimenticate che il ristorante, il migliore in zona Porta Romana, oltre a preparare ottimi menù a base di carne e pesce, è anche una rinomata pizzeria molto apprezzata perché conserva i sapori della tradizionale pizza napoletana... Provare per credere!