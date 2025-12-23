A cura della Redazione

Un sogno imprenditoriale nato dal coraggio e dalla visione, diventato negli anni una realtà sanitaria solida e riconosciuta sul territorio. Il Centro Polidiagnostico Mavis, attivo a Torre Annunziata, ha scelto di celebrare le festività natalizie con un video dedicato ai collaboratori che, tra sfide quotidiane e obiettivi condivisi, hanno contribuito alla crescita e all’evoluzione della struttura.

Oggi il Centro Mavis conta tre sedi operative e serve un ampio bacino d’utenza che comprende anche i comuni di Pompei, Castellammare di Stabia, Boscoreale, Boscotrecase, Trecase e Torre del Greco, rappresentando un punto di riferimento per la sanità convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale.

La storia del centro inizia nel dicembre 2011, quando il dottor Maurizio Vito, professionista esperto della sanità campana, intercetta i bisogni del territorio in un momento segnato da una profonda crisi della sanità pubblica. Da qui l’idea: creare una struttura unica capace di offrire molteplici servizi sanitari in convenzione, dalla diagnostica di laboratorio alla diagnostica per immagini, fino alla riabilitazione motoria e fisiokinesiterapia.

Non una semplice operazione finanziaria, ma un progetto costruito attraverso investimenti familiari e una visione di lungo periodo, che da quasi quindici anni punta con decisione sulla formazione dei giovani. In quest’ottica si inseriscono le convenzioni per il tirocinio universitario con importanti atenei campani come l’Università Federico II e l’Università Vanvitelli di Napoli, oltre alla collaborazione con il Liceo Pitagora-Croce di Torre Annunziata, indirizzo biomedico, guidato dalla dirigente professoressa Tiziana Savarese.

Nel tempo delle nuove Case di Comunità, il Centro Mavis guarda al futuro con ottimismo. È anche per questo che oggi arriva il ringraziamento ai circa 50 collaboratori che hanno creduto nel progetto, investendo non solo professionalmente ma anche nelle proprie famiglie, i loro figli e nel proprio territorio.

«Ringrazio tutti i miei collaboratori per i traguardi raggiunti – sottolinea il dottor Maurizio Vito –. L’entusiasmo e la fiducia che leggo ogni giorno nei loro occhi sono per me una motivazione continua. È grazie al loro lavoro e alla loro voglia di migliorarsi che oggi siamo un punto di riferimento. È giusto celebrarli insieme alle loro famiglie e ai loro figli, ai quali auguro un nuovo anno ricco di soddisfazioni».

Una realtà, quella del Centro Polidiagnostico Mavis, che non si limita a guardare al futuro, ma lo costruisce giorno dopo giorno, fondando il proprio percorso su lavoro, famiglia e senso di comunità.