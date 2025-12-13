A cura della Redazione

Il quartiere Provolera si prepara a vivere un pomeriggio di festa e condivisione con la terza edizione della Festa dell’Albero, in programma domenica 14 dicembre. Un appuntamento ormai atteso che unisce tradizione, socialità e spirito natalizio, coinvolgendo residenti e visitatori di tutte le età.

Il programma prevede una passeggiata nel quartiere con visita al presepe, animazione per bambini con Babbo Natale e gli elfi, la possibilità di scattare un selfie scegliendo una cornice natalizia e l’incontro con il caricaturista nel portone. Non mancheranno la mostra presepiale, l’esposizione di oggetti del passato e uno spazio dedicato all’artigianato natalizio.

Il tutto sarà accompagnato da una suggestiva atmosfera fatta di canti e musiche natalizie, per regalare ai partecipanti un’esperienza autentica e coinvolgente. L’evento prenderà il via alle 17.30 e proseguirà fino alle 21, trasformando il quartiere in un piccolo villaggio di Natale.

