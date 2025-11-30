A cura della Redazione

Nel gruppo social dedicato alle segnalazioni su Torre Annunziata, nelle ultime ore è tornato forte un tema ormai ricorrente: la condizione pietose delle strade della città. Presi di mira soprattutti i lavori di posa della fibra ottica e/o degli impianti di servizio.

Via Vesuvio 14: la segnalazione che accende la miccia

Uno degli utenti più attivi del gruppo “Segnaliamo cosa (non) va a Torre Annunziata” , ha denunciato lo stato del manto stradale di via Vesuvio, angolo con Parco Carbone.

Secondo quanto denunciato e documentato con foto, la ditta incaricata dei lavori per la fibra ottica avrebbe lasciato un tratto di strada in condizioni “pietose”, senza alcun intervento di ripristino del manto stradale, a un anno e mezzo dalla fine dei lavori.

L’utente rivolge un appello all’assessore ai Lavori Pubblici affinché giri la segnalazione all’ufficio tecnico comunale.

Altri cittadini confermano: “Non è un caso isolato”

La discussione si è immediatamente accesa. C’è chi osserva amaramente il fatto che quando si fanno i rappezzi, nessuno tecnico comunale controlla.

Un altro utente estende il discorso a via Tagliamonte, parlando di marciapiedi pieni di buche, rifiuti e vegetazione non curata. Un dettaglio che diventa ancora più grave, dice l’utente, “se si pensa che alunni e insegnanti percorrono quella strada tutti i giorni".

La discussione si infuoca. Un altro utente cita un caso analogo in via Gambardella/via Caravelli dove, dopo alcuni interventi da parte dell’Enel, il marciapiede risulta asfaltato solo in parte e i sampietrini “accatastati sotto un muro”.

C’è poi chi punta l’attenzione sul tratto stradale vicino al parcheggio Lucherini e fino al Parco Trieste, chiedendosi se davvero debba rimanere così o se si stia aspettando un intervento definitivo: “Nella peggiore delle ipotesi il prossimo Giro d’Italia?”, ironizza amaramente.

Il caso della rotonda: simbolo di degrado urbano

Alla discussione si aggiunge un’altra segnalazione diventata virale: la rotonda all’ingresso della città, in piazza Imbriani, vicino al Maximall. Un utente definisce la struttura “un biglietto da visita vergognoso” per chi entra a Torre Annunziata: erbacce, mattoni divelti, illuminazione carente, acqua assente. Un punto nevralgico che dovrebbe rappresentare decoro e ordine, trasformato invece nel simbolo di un degrado che fa male a tutta la comunità".

VINCENZO ROSARIO MELLONE

