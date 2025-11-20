A cura della Redazione

Si comunica che il Centro per l’Impiego di Pompei – per conto di un’importante catena di supermercati, per la sua sede di Torre del Greco – ricerca le seguenti figure:

- Addetto Ortofrutta. Requisiti: età compresa tra i 18 e i 50 anni; possesso di licenza media; pregressa esperienza nella mansione.

- Macellaio. Requisiti: età compresa tra i 18 e i 50 anni; possesso di licenza media; pregressa esperienza nella mansione.

- Salumiere. Requisiti: età compresa tra i 18 e i 50 anni; possesso di licenza media; pregressa esperienza nella mansione.

Le persone interessate, in possesso dei requisiti richiesti, possono inviare il proprio curriculum vitae entro il 30 novembre 2025 all’indirizzo e-mail cpipompeilavoro@regione.campania.it, indicando in oggetto la/e mansione/i per cui ci si candida.

Con l'adesione, si fornisce consenso al trattamento dei dati personali, da svolgersi in conformità a quanto indicato e nel rispetto delle disposizioni del GDPR e del D.lgs. n. 196/03. Il CPI di Pompei procederà ad una preselezione dei curricula pervenuti, ed i candidati preselezionati riceveranno un’e-mail di convocazione contenente le indicazioni relative a data e orario dei colloqui, che si terranno presso il CPI di Pompei.