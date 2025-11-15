A cura della Redazione

L'Ordine Francescano Secolare di Torre Annunziata ha organizzato per domenica 16 novembre alle ore 18.30 presso la parrocchia S. Teresa di Gesù in piazza E. Cesaro, una Santa Messa di ringraziamento che sarà celebrata dal nostro concittadino Fra Luigi Ortaglio per il Suo 40° anniversario di sacerdozio.

Padre Ortaglio, è nato a Torre Annunziata nel 1957 ed è ordinato sacerdote nel 1985. Laureato in Giurisprudenza, ha conseguito il Baccalaureato in Teologia e il dottorato in Diritto Canonico. Avvocato per le cause dei Santi e Avvocato Rotale, è Giudice presso il Tribunale Regionale Campano e di Appello ed è cancelliere della Curia Arcivescovile di Napoli.

È autore di varie pubblicazioni; ha insegnato presso l’Università Antonianum di Roma ed è docente di Diritto Canonico presso la Pontificia Facoltà Teologica, Sezione di Capodimonte.

All’interno dell’Ordine dei Frati Minori è stato Ministro Provinciale e Presidente della Conferenza dei Ministri Provinciali. Ha svolto servizio pastorale presso la parrocchia di Santa Chiara, la parrocchia di San Pasquale in Portici e presso la rettoria di San Pasquale a Chiaia.

