A cura della Redazione

Un grave lutto ha colpito l’avvocato Nicolas Balzano, già presidente della Camera Penale del Tribunale oplontino e penalista molto conosciuto nel comprensorio vesuviano e a Torre Annunziata, città dove risiede.

E’ venuta a mancare la moglie Loredana Burgio, già funzionaria del Credito Italiano. L’avvocato è cugino del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis (la mamma di Nicolas, Rosa De Laurentiis, era sorella del papà di Aurelio, Luigi).

La famiglia De Laurentiis e la SSC Napoli hanno postato un messaggio di cordoglio sui propri canali social: “Aurelio, Jacqueline, Luigi, Edoardo e Valentina, unitamente a tutto il Calcio Napoli e alla Filmauro, partecipano con profondo cordoglio al grave lutto che ha colpito il cugino del Presidente, avv. Nicolas Balzano, per l’improvvisa scomparsa della moglie Loredana Burgio. La famiglia De Laurentiis si stringe con affetto ai figli, Giuseppe e Olivia, e a tutti i familiari in questo momento di profondo dolore”.

I funerali si terranno lunedì 26 gennaio alle ore 15,30 nella chiesa della Santissima Trinità di via Gino Alfani a Torre annunziata.