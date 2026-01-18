Ci sono percorsi professionali che si affermano lontano dai riflettori, costruiti con costanza, responsabilità e attenzione alle persone. Il profilo del dottor Antonio Marano rientra in questa dimensione: quella delle competenze solide, maturate nel tempo, che non hanno bisogno di clamore per essere riconosciute.

A 45 anni, con oltre venticinque anni di esperienza nel settore della riscossione per gli enti locali, Marano rappresenta una figura di riferimento in un ambito complesso e delicato della Pubblica Amministrazione. Attualmente è manager in Publiservizi, una delle principali realtà del settore, ma il suo percorso professionale nasce molto prima ed è legato a una scelta precisa.

«La Pubblica Amministrazione non è solo un lavoro, è una responsabilità verso le persone e i territori», spiega Marano, sottolineando come la conoscenza diretta delle realtà locali sia un elemento centrale del suo modo di operare.

Nel corso degli anni ha lavorato in contesti articolati, dove al rigore tecnico è necessario affiancare sensibilità umana ed equilibrio. Uno stile professionale fondato su umiltà, rispetto e ascolto. «Dietro ogni pratica c’è una storia, e dietro ogni numero una famiglia. Tenerlo a mente cambia il modo di affrontare anche le questioni più complesse», afferma.

Accanto all’attività operativa, Marano ha sviluppato anche un lavoro di analisi e approfondimento, dando vita a un Osservatorio sulla fiscalità locale, uno strumento pensato per leggere i dati, interpretare le dinamiche territoriali e supportare gli enti locali nelle scelte strategiche. «I dati servono a governare meglio, non a riempire report», osserva, evidenziando l’importanza di un approccio concreto e orientato alle decisioni.

I riconoscimenti ricevuti da amministrazioni comunali come Nola e Torre Annunziata rappresentano il riscontro di un metodo basato sulla presenza costante e sulla credibilità costruita nel tempo. «La fiducia non si ottiene con le parole, ma con la coerenza e la continuità del lavoro», sottolinea.

Antonio Marano vive a Torre Annunziata, una città complessa e ricca di contrasti, che ha contribuito a formare il suo sguardo sulle dinamiche sociali e amministrative. «Torre Annunziata ti insegna ogni giorno che il lavoro pubblico ha un impatto reale sulla vita delle persone», racconta, ribadendo il legame con il territorio.

Alla lunga esperienza sul campo si affianca una laurea in Scienze Politiche e una certificazione in Project Management conseguita presso l’Università La Sapienza di Roma, a conferma di un percorso improntato all’aggiornamento continuo. «Studiare e aggiornarsi è l’unico modo per restare all’altezza delle sfide che cambiano», aggiunge.

Oggi Marano incarna una leadership discreta ma efficace, fondata su competenze, visione e valori. Un modello che privilegia la costruzione della fiducia e la qualità dei processi, misurando il successo non solo nei risultati, ma anche nel modo in cui vengono raggiunti.

Una storia che dimostra come sia possibile crescere professionalmente senza rinunciare all’umanità, restando fedeli alle proprie radici e al senso di responsabilità verso la comunità.