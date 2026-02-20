Apertura straordinaria dell’Anagrafe in vista della scadenza della validità della Carta di Identità cartacea.
Da domani, sabato 21 febbraio, e per quattro fine settimana, i Servizi Demografici del Comune di Torre Annunziata effettueranno l’apertura straordinaria degli uffici di Palazzo Criscuolo, per consentire ai cittadini ancora in possesso della carta d’identità cartacea, di rinnovare il documento mediante il rilascio della Carta d’identità elettronica (CIE), così come previsto dal Regolamento dell’Unione Europea.
L’ufficio anagrafe sarà aperto in via straordinaria dalle ore 9 alle ore 13 di sabato 21 febbraio, sabato 28 febbraio, sabato 7 marzo e sabato 14 marzo.
