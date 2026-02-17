A cura della Redazione

La giuria del Premio internazionale di Giornalismo, Informazione e Comunicazione “Biagio Agnes”, guidata da Gianni Letta, ha annunciato i vincitori della XVIII edizione. La cerimonia di consegna dei riconoscimenti, organizzata dalla Fondazione Biagio Agnes, si terrà giovedì 25 giugno a Roma, in Piazza di Spagna, e sarà presentata da Mara Venier e Alberto Matano.

Il Premio Carta Stampata è stato attribuito a Paolo Bricco, inviato de Il Sole 24 Ore. Il Premio Inviati va a Giovan Battista Brunori, responsabile dell’Ufficio Rai per il Medio Oriente a Gerusalemme, e ad Andrea Nicastro del Corriere della Sera. Il Premio Corrispondenti è stato assegnato a Rosalba Castelletti de la Repubblica e a Leonardo Panetta di Mediaset. Il Premio Speciale Libertà di Stampa è stato conferito al quotidiano La Stampa, al direttore Andrea Malaguti e alla redazione per l’attacco e le intimidazioni subite il 29 novembre 2025 da parte di un gruppo di antagonisti di Askatasuna, nonché per il coraggio dimostrato nella difesa quotidiana del proprio lavoro e della propria autonomia.

Per la televisione, il riconoscimento va a Gerry Scotti e al “nostro” Stefano De Martino. Il Premio Audiovisivo è stato assegnato alla serie evento Sandokan, con Can Yaman nei panni della Tigre della Malesia, affiancato da Alessandro Preziosi e Alanah Bloor, per la regia di Jan Maria Michelini e Nicola Abbatangelo. Arianna Ravelli, vicedirettrice con delega al digitale de La Gazzetta dello Sport — prima donna a ricoprire questo incarico nei 130 anni di storia del giornale — riceve il Premio Giornalismo Sportivo. Il Premio Generazione Digitale–Podcast è stato assegnato ad Andrea Gerli, Rai per la Sostenibilità, e a Guglielmo Nappi, caporedattore e responsabile web de Il Messaggero. A Claudio Cerasa, direttore de Il Foglio, va il Premio Giornalista Scrittore per il libro “L’antidoto. Libertà, ambiente, tecnologia. Manifesto ottimista contro la dittatura del catastrofismo”.

Vincenzo Schettini, volto del progetto “La fisica che ci piace”, riceve il Premio Divulgazione Scientifica, mentre il Premio Under 30 è stato conferito alla giornalista de Il Messaggero Valentina Pigliautile. Il Premio Comunicazione Creativa è stato attribuito al corto “Tutti suonano Sanremo” della Direzione Comunicazione Rai, tratto dalla campagna promozionale del Festival di Sanremo 2026.

Alla cerimonia in Piazza di Spagna parteciperanno il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e l’assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda Alessandro Onorato.