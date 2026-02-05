L'Unione Nazionale dei Cavalieri d'Italia ha eletto come presidente della sezione provinciale di Salerno il cavaliere Biagio Estatico. Nativo di Torre Annunziata, anche se residente a Pompei, Biagio Estatico è un ingegnere elettrotecnico, docente di tecnologia e tecniche di manutenzione e installazione presso l'istituto "Marconi- Galilei" di Torre Annunziata.

Il suo impegno si è esteso anche al mondo dell'associazionismo, come membro della Pro Loco Pompei Today, in cui riveste l'incarico di responsabile degli eventi esterni. Il 2 giugno dell'anno scorso, Estatico aveva ricevuto l'onorificenza di cavaliere al merito della Repubblica Italiana, alla presenza del sindaco di Pompei Carmine Lo Sapio. Il padre Antonio era già stato, negli anni Ottanta, delegato provinciale dell'UNCI di Napoli, quindi Biagio ha rafforzato il legame storico della sua famiglia con questa associazione.

La carica alla quale è stato eletto ha una particolare rilevanza, anche perché l'UNCI di Salerno è l'unica operativa a livello della Campania e quindi rappresenta il punto di riferimento per l'intera regione. Il nostro concittadino Biagio Estatico si farà promotore di iniziative ispirate ai valori fondanti dell'Ordine: servizio alla collettività, impegno civico, solidarietà e tutela del merito. A lui vanno le congratulazioni e l'augurio di buon lavoro della nostra redazione.