A cura della Redazione

Da ieri mattina, il plesso I.C. Leopardi–Parini, sede di Rovigliano, situato nei pressi della chiesa di San Michele, è privo di energia elettrica, lasciando bambini, famiglie e personale scolastico in una condizione definita “inaccettabile”, soprattutto in un periodo caratterizzato da temperature rigide e condizioni climatiche avverse.

Secondo Oplonti Futura, non si tratta di un evento imprevedibile o accidentale. Lo stesso problema, infatti, si sarebbe già verificato più volte, sia prima delle festività natalizie sia in precedenza. In quelle occasioni – sottolinea il movimento – l’Amministrazione comunale aveva pubblicamente assicurato che la ditta incaricata sarebbe intervenuta durante il periodo natalizio.

«Il venir meno di un servizio essenziale come l’energia elettrica in una scuola primaria – denuncia Oplonti Futura – non può essere considerato una semplice disfunzione, ma rappresenta una violazione grave e reiterata di obblighi giuridici e istituzionali, che espone l’ente a responsabilità precise».

Il movimento ricorda di aver già sollecitato in più occasioni interventi strutturali e programmati non solo per il plesso di Rovigliano, ma anche per altri edifici scolastici cittadini, denunciando una gestione definita emergenziale, improvvisata e priva di visione.

«Oggi assistiamo all’ennesima conferma – si legge nella nota – di un’Amministrazione che interviene solo quando esplode l’emergenza, che non pianifica, non controlla e non previene, dimostrando di non essere in grado di tutelare i diritti fondamentali dei bambini e delle famiglie».

Da qui le richieste nette: interventi immediati, risolutivi e verificabili, un piano strutturale di controllo e manutenzione degli edifici scolastici e una chiara assunzione di responsabilità politiche. «Quando a pagare sono i bambini – conclude Oplonti Futura – non esistono giustificazioni».

Il movimento chiude con un’amara constatazione: «Nulla è stato risolto, nulla è stato monitorato, nulla è stato prevenuto. Questa situazione drammatica è la prova dell’assenza totale di attività di controllo, vigilanza e intervento strutturale da parte dell’Amministrazione comunale».

➡️ Per essere sempre aggiornato clicca "Segui" sulla nostra pagina Facebook