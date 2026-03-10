Dopo una lunga malattia è deceduta la piccola Sofia Milillo, 10 anni, alunna dell’I.C. Pascoli 2 Siani di Torre Annunzia.

La bambina, figlia di una famiglia di origini siciliane residente da tempo in città, era conosciuta da insegnanti e compagni per il suo sorriso gentile e per la forza con cui affrontava le difficoltà quotidiane legate alla sua condizione di salute. Nonostante le lunghe cure e i numerosi ricoveri, aveva continuato a frequentare la scuola ogni volta che la salute glielo permetteva, mantenendo uno stretto legame con i compagni di classe e con i docenti che l’hanno accompagnata nel suo percorso.

La notizia della sua morte ha lasciato nello sconforto non solo la famiglia, ma anche amici, insegnanti e l’intera comunità scolastica che in questi anni aveva imparato ad amarla e a sostenerla.

La famiglia, di modeste condizioni economiche, si è trovata ad affrontare anche il peso delle spese per il funerale e per il desiderio di riportare la bambina nella terra d’origine, la Sicilia, dove riposerà accanto ai suoi parenti. Davanti a questa difficoltà, la risposta della scuola è stata immediata e commovente: la dirigente Daniela Flauto, insegnanti, personale scolastico e genitori si sono mobilitati per raccogliere i fondi necessari a sostenere le spese funerarie e permettere alla piccola di compiere il suo ultimo viaggio verso la sua terra natale.

Un gesto di solidarietà che testimonia il forte legame che si era creato attorno alla bambina e alla sua famiglia.

Profondamente commossa e afflitta dalla perdita, Daniela Flauto, dirigente dell’istituto, ha voluto ringraziare pubblicamente tutti coloro che hanno dimostrato vicinanza alla famiglia. Questa mattina ha pubblicato un messaggio sui social in cui ha espresso gratitudine per la grande ondata di solidarietà ricevuta.

“La comunità scolastica dell'I.C. Pascoli 2 Siani ringrazia i genitori, i docenti, il personale e quanti hanno contribuito alla raccolta fondi per consentire il funerale ed il ritorno in Sicilia della dolce Sofia Milillo. Si ringrazia inoltre la famiglia Vitiello per la disponibilità e la grande umanità dimostrata anche in questa occasione”.

Ora la comunità si stringe attorno alla famiglia, accompagnando con affetto il viaggio della bambina verso la Sicilia, dove troverà il suo ultimo riposo.