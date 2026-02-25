Sono partiti questa mattina, mercoledì 25 febbraio, i lavori di riqualificazione degli immobili nel rione Penniniello, a Torre Annunziata. Il progetto, dal valore complessivo di 4 milioni di euro, prevede un ampio intervento sugli stabili esistenti con opere di efficientamento energetico e adeguamento sismico.

Nel dettaglio, gli interventi riguarderanno l’installazione di impianti di solare termico, la sostituzione degli infissi e la realizzazione del cappotto termico, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e la qualità abitativa degli edifici.

“I lavori interesseranno otto isolati – spiega l’assessore ai lavori pubblici Daniele Carotenuto –. Si tratta di un progetto fermo da due anni, che siamo riusciti a sbloccare grazie al lavoro svolto in questi mesi per completare l’iter e consentire finalmente l’avvio del cantiere”.

Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco Corrado Cuccurullo, che sottolinea come l’intervento rappresenti solo una parte di un programma più ampio di attenzione al quartiere. “Questo cantiere è l’ennesima dimostrazione dell’impegno dell’Amministrazione per il rione Penniniello – afferma –. Un’attenzione che non si esaurisce qui: nelle prossime settimane partirà anche il progetto ‘DesTENNazioni’ nell’ex plesso scolastico e sono previsti a breve ulteriori interventi sulla sede stradale”.

Un’opera che segna dunque un passo importante nel percorso di rigenerazione urbana del quartiere, con ricadute attese in termini di sicurezza, sostenibilità e qualità della vita per i residenti.

