A cura della Redazione

Gaia Florum, società promotrice del nascente Polo Florovivaistico di Torre Annunziata — destinato a diventare il più grande del Centro-Sud Italia — ha partecipato a MyPlant & Garden, la principale manifestazione professionale del verde in Italia, svoltasi dal 18 al 20 febbraio presso Fiera Milano.

La presenza a Milano, insieme a TGroup, azienda leader nei trasporti e nella logistica con cui Gaia Florum ha siglato una partnership strategica, ha rappresentato un passaggio di grande rilievo. L’evento è stato l’occasione per presentare il progetto del nuovo hub florovivaistico a operatori nazionali e internazionali, buyer, produttori, distributori, progettisti del verde e stakeholder istituzionali.

Nel corso della manifestazione sono stati avviati e formalizzati importanti accordi di collaborazione con diverse realtà del settore, con l’obiettivo di rafforzare la rete commerciale e logistica del futuro mercato di Torre Annunziata. L’intento è quello di costruire un ecosistema competitivo, innovativo e sostenibile, capace di valorizzare le eccellenze florovivaistiche del territorio e di attrarre flussi commerciali dall’Italia e dall’estero.

«MyPlant si conferma un appuntamento imprescindibile per il nostro settore — dichiara Vincenzo Malafronte, presidente di Gaia Florum —. La partecipazione ci ha consentito di consolidare relazioni strategiche, aprire nuove interlocuzioni e raccogliere un forte interesse attorno al progetto del mercato di Torre Annunziata, che ambisce a diventare un punto di riferimento per il Centro-Sud».

Il nascente polo si propone come infrastruttura moderna e funzionale, dotata di spazi espositivi, servizi logistici integrati, aree dedicate alla contrattazione e soluzioni innovative per l’intera filiera del verde ornamentale. Un progetto che punta a generare ricadute economiche significative in termini di occupazione, indotto e attrattività territoriale, rafforzando il ruolo della città nel panorama nazionale del florovivaismo.

