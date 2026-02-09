A cura della Redazione

La Giunta comunale di Torre Annunziata ha approvato la partecipazione al bando pubblico della Regione Campania dedicato alla rinaturalizzazione dei suoli degradati, candidando quattro progetti che interesseranno diverse aree della città. La misura, finanziata dal Ministero dell’Ambiente attraverso il Fondo per il contrasto del consumo di suolo, mira ad aumentare la permeabilità dei terreni urbani, ridurre l’effetto delle cosiddette “isole di calore” e migliorare la qualità dell’aria.

Il primo intervento riguarda il bene confiscato di Ponte Contrada Zappella, dove è prevista la realizzazione di un Centro naturalistico di agricoltura sociale. In collaborazione con Agrorinasce, il progetto punta al recupero dell’intera area attraverso la creazione di spazi completamente verdi da affidare a una cooperativa sociale, con attività dedicate anche all’educazione ambientale rivolta alle scuole.

Il secondo progetto interessa il bene confiscato di via Commercio e prevede, sempre in collaborazione con Agrorinasce, l’abbattimento del rudere presente nell’area e la successiva realizzazione di parcheggi e spazi verdi destinati al quartiere.

Gli altri due interventi candidati riguardano l’ex mercato ortofrutticolo di via Roma (nella foto) e l’area verde di via Solferino. Nel primo caso è prevista la riqualificazione complessiva dello spazio con nuovi parcheggi, aree verdi e alberature, mentre in via Solferino l’area sarà completamente rinnovata con spazi attrezzati per attività sportive, tra cui campi da tennis, volley e bocce.

L’adesione al bando consentirà al Comune di concorrere ai finanziamenti regionali destinati alla rigenerazione ambientale e alla valorizzazione di aree urbane attualmente degradate, con l’obiettivo di incrementare gli spazi verdi e migliorare la qualità urbana complessiva.