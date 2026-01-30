A cura della Redazione

Un antico proverbio napoletano recita: “Dopp’ ’a arrubbat ce mettetten ’e pporte ’e fierro”. Un detto che sembra calzare a pennello con quanto accaduto nelle scorse ore in via dei Mille, a Torre Annunziata.

A causa delle avverse condizioni meteo di questi giorni, il vento ha sradicato un albero, abbattendolo. Non quelli di piccole dimensioni piantati sui due marciapiedi, bensì di un albero con un tronco più grande.

Fortunatamente nessun pedone è stato coinvolto e né tantomeno qualche auto in sosta. Non è la prima volta, però, che a causa del forte vento gli alberi di via dei Mille vengono giù. Solo nel 2024 se ne sono registrati almeno quattro. La scarsa manutenzione del verde pubblico è una delle concause che hanno provocato la caduta degli alberi, come spesso da noi segnalato anche in passato.

A conferma di ciò, l’amministrazione comunale è intervenuta disponendo una manutenzione straordinaria degli alberi

Nei giorni 2 febbraio (dalle 9 alle 18) e 3 febbraio (dalle 7 alle 18) una ditta specializzata sarà impegnata nella rimozione dell’albero caduto e nella messa in sicurezza delle alberature su entrambi i lati di via dei Mille. Per consentire lo svolgimento dei lavori saranno temporaneamente interdetti gli stalli di sosta, ad eccezione di quelli riservati a disabili e forze dell’ordine.

Un intervento necessario per prevenire nuovi crolli e garantire maggiore sicurezza a cittadini e automobilisti.

