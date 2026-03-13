A cura della Redazione

La Giunta del Comune di Torre Annunziata, guidata dal sindaco Corrado Cuccurullo, ha approvato la delibera che integra e modifica il Protocollo d’Intesa sul futuro dello Stabilimento Militare Spolette, l’ex Spolettificio destinato a un importante progetto di riqualificazione urbana.

L’accordo, siglato originariamente nel 2023, coinvolge il Ministero della Difesa, il Ministero della Cultura e l’Agenzia del Demanio. La modifica approvata rappresenta la conclusione di un percorso istituzionale avviato nel settembre 2024, con l’obiettivo di trasformare interventi frammentati in una strategia unitaria per il centro cittadino.

Il nuovo assetto dell’area dello Spolettificio

Il progetto di riqualificazione dell’area dello Spolettificio prevede una divisione funzionale degli spazi con tre principali direttrici di sviluppo.

Nella zona nord sorgerà il Parco Urbano della Cultura, una grande area verde con funzioni sociali e culturali pensata per servire l’area archeologica e l’intera comunità.

Nella zona sud è invece previsto il Polo della Legalità, che ospiterà le sedi dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. L’obiettivo è rafforzare la presenza dello Stato sul territorio e aumentare il livello di sicurezza per i cittadini.

Tra gli interventi confermati anche il ripristino del corridoio urbano tra via Sepolcri e via Eolo, che attraverso un sottopasso pedonale diventerà un collegamento strategico tra due aree della città.

Un piano unitario per il centro storico

Un’altra novità riguarda il superamento della logica dei singoli interventi isolati. Il nuovo protocollo integra infatti diversi luoghi simbolo del centro cittadino in un unico piano organico di rigenerazione urbana, includendo anche Palazzo Fienga, Piazza Imbriani e Palazzo Criscuolo.

“Il documento approvato non si limita a ridistribuire gli spazi interni allo Spolettificio in modo più efficiente – ha dichiarato il sindaco Cuccurullo – ma compie un salto di qualità: istituisce il Parco Urbano della Cultura e amplia l’azione del protocollo all’intero asse del centro storico”.

L’obiettivo dell’amministrazione è dunque ridisegnare il cuore della città, valorizzando spazi storici e creando nuove funzioni pubbliche a servizio della comunità.

(L'area colorata in celeste andrebbe ai Carabinieri, l'area in blu alla Guardia di Finanza, l'area in verde da riassegnare, la restante area al Comune di Torre Annunziata)

La mappa della distribuzione delle aree dello Spolettificio secondo il protocollo del 2023