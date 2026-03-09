Oscar Guidone e Torre Annunziata: legame indissolubile, una connessione mai disattivata nemmeno con la sua scomparsa lo scorso 18 febbraio. Sul manifesto funebre a Emmendingen (Foresta Nera – Germania), per sue precise disposizioni, il caro Oscar ha voluto che il testo contenesse queste indicazioni: vi preghiamo gentilmente di astenervi dall’inviare fiori, eventuali donazioni verranno devolute ai bisognosi di Torre Annunziata.
Una volontà affidata amorevolmente alla compagna Brigitte, ai tre figli Fabian, Tobias e Oliver, nonché ai suoi familiari. Disposizioni che iniziano a tradursi in gesti significativi quanto concreti. Ieri, infatti, Giovanni Guidone, nipote di Oscar che vive a Sarno, ha donato alla “Mensa Don Pietro Ottena”, attiva nella parrocchia dell’Immacolata Concezione a Torre Annunziata, 100 chilogrammi di pasta.
Giovanni, che già si adopera per altre mense sul territorio, ha sottolineato che intende conferire continuità alla volontà dello zio Oscar che ha indicato nei meno fortunati frequentatori della Mensa torrese i destinatari di opere di carità.
(foto di Giuseppe Forcella)