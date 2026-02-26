A cura della Redazione

Un nuovo importante passo avanti per il rafforzamento dei servizi sociali cittadini. L’Amministrazione comunale di Torre Annunziata ha acquistato un pulmino destinato al trasporto sociale, consegnato nella mattinata di oggi presso la sede di via Provinciale Schiti.

L’iniziativa rientra nel percorso di potenziamento dei servizi alla persona avviato dall’Amministrazione guidata dal sindaco Corrado Cuccurullo. Il veicolo, moderno e dotato di tutti i comfort, può ospitare fino a 19 persone ed è progettato per garantire piena accessibilità anche a cittadini con disabilità motorie.

Il pulmino è infatti equipaggiato con porte automatiche e una pedana meccanica, che consente l’accesso in totale sicurezza alle persone con difficoltà di movimento, rendendo il servizio inclusivo e funzionale alle diverse esigenze del territorio.

«Si tratta di un ulteriore servizio che potenzia i servizi sociali in città – ha dichiarato il sindaco Cuccurullo –. Sono in corso i lavori per la realizzazione del centro per i bambini diversamente abili nell’ex plesso di via Pascoli e, non appena la struttura sarà attiva, il veicolo sarà utilizzato per accompagnare gli utenti, oltre che per il servizio di trasporto scolastico».

Con questo intervento, il Comune conferma l’attenzione verso le fasce più fragili della popolazione, puntando su mobilità, inclusione e sostegno concreto alle famiglie.

