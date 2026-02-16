A cura della Redazione

Era appena iniziato l’anno 1946. La conclusione della seconda guerra mondiale era vicinissima, ma la voglia di credere e vivere un futuro diverso e decisamente migliore sovrastava le difficoltà oggettive delle macerie lasciate dal devastante conflitto bellico. A Torre Annunziata Felice Cacace, Gaetano Fiorenza e Francesco Matrone, tre giovanissimi amici, con l’aiuto del francescano Padre Costantino che ospitava le loro riunioni nel convento francescano di piazza Ernesto Cesaro, diedero vita agli incontri organizzativi alla creazione del primo gruppo scout nella nostra città.

Sono trascorsi 80 anni da quei primi, fondamentali passi per la fondazione di una comunità associativa storica sul territorio vesuviano che ha contribuito alla formazione di migliaia di giovani segnando in maniera indelebile le loro vite. Dal sogno di Felice, Gaetano e Francesco è nata una Storia che continua ancora oggi. L’attuale Gruppo Scout Torre Annunziata 1° invita la città a partecipare a questo evento.

«Domenica 22 febbraio 2026 celebreremo un momento importante di questa straordinaria Storia. L’appuntamento è nello stesso luogo dei primi incontri di 80 anni fa: la Parrocchia Santa Teresa di Gesù in piazza Ernesto Cesaro. Inizieremo con la celebrazione della santa Messa alle ore 18.15 e poi, a seguire, mostra fotografica nella storica sede con i momenti più significativi di questi 80 anni unitamente ad un buffet e momento conviviale aperto a tutti. Invitiamo chi è stato scout, chi è scout oggi, chi ha un ricordo legato al nostro gruppo, chi semplicemente vuole conoscere questa storia. Sarà un momento per ritrovarci, abbracciarci, ricordare e lanciare lo sguardo verso il 2028, quando festeggeremo gli 80 anni ufficiali del Gruppo. Perché la nostra non è solo una storia associativa. È una storia della città. Vi aspettiamo».