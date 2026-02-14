A cura della Redazione

È attiva la nuova piattaforma regionale che gestirà, per l’intero territorio campano, l’Anagrafe del fabbisogno abitativo e le procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) disponibili presso Comuni ed enti gestori.

Sulla piattaforma è già disponibile l’Avviso pubblico regionale, approvato con decreto dirigenziale n. 430 del 18 dicembre 2025, che definisce modalità e termini per presentare domanda di inserimento nell’anagrafe e nelle graduatorie degli aventi diritto all’assegnazione degli alloggi pubblici.

Le istanze dovranno essere presentate esclusivamente online, tramite autenticazione con SPID, CIE o CNS, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Potranno inoltre operare sulla piattaforma, in nome e per conto degli interessati, anche tutori, curatori e amministratori di sostegno.

La compilazione e l’invio della domanda saranno possibili a partire dalle ore 12.00 del 2 marzo 2026, mentre il termine ultimo per la presentazione è fissato alle ore 14.00 del 15 aprile 2026. L’ordine di invio non attribuirà alcun vantaggio in graduatoria, che sarà determinata esclusivamente sulla base dei requisiti e delle condizioni socio-economiche e abitative dei nuclei familiari.

Per evitare errori nella compilazione, che potrebbero influire sulla posizione in graduatoria, gli utenti sono invitati a predisporre in anticipo tutta la documentazione necessaria a comprovare i requisiti richiesti. Oltre alle informazioni e alle FAQ disponibili sulla piattaforma, è attivo anche un indirizzo email dedicato per chiarimenti e assistenza tecnica.

Di seguito il link alla piattaforma regionale: https://www.territorio.regione.campania.it/portale-erp