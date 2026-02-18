A cura della Redazione

E’ scomparso questa mattina, mercoldì 18 febbraio, il nostro concittadino Oscar Guidone, 82 anni, trasferitosi in gioventù in Germania ad Emmendingen.

Oscar era molto conosciuto a Torre Annunziata per aver indossato negli anni '60 la maglia n.1 del Savoia e per aver fondato l’associazione Torresi nel mondo. Nonostante vivesse da tantissimi anni in Germania, Oscar era molto legato alla sua città natale e alla SS. Madonna della Neve. Infatti organizzava ogni anno bus di turisti tedeschi per farli visitare le bellezze del nostro territorio, e non mancava mai alla processione del 22 ottobre, insieme alla sua compagna Brigitte Zentis, cittadina onoraria di Torre Annunziata.

Grazie al suo impegno, Emmendingen è ufficialmente, da 25 anni, “Città dell’amicizia” con Torre Annunziata.

Guidone ha svolto anche ruoli istituzionali all’interno della comunità tedesca. Infatti è stato assessore alla Cultura del Comune di Emmendingen e si è fatto promotore di una visita a Torre Annunziata del sindaco tedesco Stefan Schlatterer, ricambiata poi dall’allora primo cittadino oplontino Vincenzo Ascione.

Il direttore Antonio Gagliardi e la redazione tutta di torresette.news partecipano commossi al dolore che ha colpito la famiglia Guidone per la perdita del caro amico Oscar.