In vigore il nuovo regolamento sulle entrate comunali di Torre Annunziata. Il testo, approvato in consiglio comunale giovedì 5 febbraio, stabilisce i criteri delle entrate comunali, tributarie e non. “Si tratta di un testo che rappresenta una novità per le modalità con le quali si consente ai contribuenti di rientrare del debito in modo sostenibile” spiega l’assessore al Bilancio Giuseppe Crescitelli (nella foto).

Tre le novità che introduce il regolamento, i contribuenti potranno chiedere un piano di rateizzo fino a 84 rate; potranno sospendere il pagamento per 6 mesi in alcuni casi; la polizza fideiussoria sarà necessaria solo per debiti superiori a 30mila euro.

Da 12 a 84 le rate possibili che potranno ottenere i contribuenti. L’art. 22 del testo prevede gli scaglioni e il numero di rate:

- da € 100,01 a € 1.000,00 (max 12 rate)

- da € 1.000,01 a € 3.000,00 (max 24 rate)

- da € 3.000,01 a € 6.000,00 (max 48 rate)

- da € 6.000,01 a € 12.000,00 (max 60 rate)

- da € 12.000,01 a € 24.000,00 (max 72 rate)

- oltre € 24.000,01 (max 84 rate)

“Un’altra novità è il tetto minimo per ottenere un rateizzo previa polizza fideiussoria – spiega Crescitelli - Con il nuovo regolamento, il Comune chiederà una fideiussione soltanto per importi superiori a 30mila euro. Basti pensare che con il vecchio regolamento la soglia minima era di 6mila euro”.

Ultima novità è la possibilità per i contribuenti di chiedere la sospensione, per un periodo massimo di sei mesi, in alcuni casi, opportunamente documentati. “Potranno richiedere la sospensione le vittime di violenza domestica e di genere, con la procedura del codice rosso, i percettori di Naspi o assegno di sostegno – spiega l’assessore Crescitelli – così come potranno richiedere la sospensione le persone in occasione della 'vacatio mortis causa', i contribuenti con malattie gravi accertate o con grave situazione economica dimostrata".

Nell’ultimo consiglio comunale l’Amministrazione ha votato anche la mozione per richiedere l’adesione alla rottamazione quinquies. “In attesa delle verifiche tecniche e del testo che regola questa rottamazione – conclude l’assessore Crescitelli – i contribuenti potranno scaricare dal sito del Comune il regolamento sulle entrate comunali che rappresenta una novità sul panorama nazionale. Consente ai cittadini e alle imprese di rientrare dai debiti in modo sostenibile. I contribuenti non chiedono sconti, ma regole praticabili per pagare in serenità”.