A cura della Redazione

Venerdì 30 gennaio, alle ore 17:30, Palazzo Criscuolo ospiterà la presentazione del libro Disabilità Controcorrente di Salvatore Cimmino, un appuntamento carico di significato per la città di Torre Annunziata e per l’autore, che ha scelto di condividere questo momento nella sua comunità di origine e in un luogo simbolo della vita culturale cittadina.

Un evento che rappresenta non solo un’occasione letteraria, ma anche un momento di riflessione civile e sociale. Al centro del libro, infatti, la necessità di promuovere una società più inclusiva, capace di non lasciare indietro nessuno, valorizzando le differenze come risorsa e non come limite.

L’autore ha voluto esprimere un sentito ringraziamento al Sindaco Corrado Cuccurullo per l’accoglienza e la sensibilità dimostrate, così come ai relatori che prenderanno parte all’incontro, contribuendo al dibattito e sostenendo i temi portanti dell’opera. Un ringraziamento particolare è rivolto anche agli amici che hanno collaborato all’organizzazione dell’evento, rendendo possibile questo importante momento di condivisione.

Infine, l’invito è rivolto a tutta la cittadinanza: una chiamata alla partecipazione e alla vicinanza, per vivere insieme una giornata speciale all’insegna del dialogo, dell’ascolto e dell’impegno sociale.

L’appuntamento è aperto al pubblico.

