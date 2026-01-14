A cura della Redazione

Un’occasione di riflessione sul tema della disabilità, dell’inclusione e della forza di andare oltre i limiti sarà al centro della presentazione del libro “Disabilità controcorrente” di Salvatore Cimmino, in programma venerdì 30 gennaio alle ore 18.30 presso la Libreria Libertà di Torre Annunziata, in corso Vittorio Emanuele III.

All’incontro, oltre all’autore, interverranno Ernesto Aghina, già presidente del Tribunale di Torre Annunziata, Salvatore Prisco, già professore di Diritto Pubblico all’Università Federico II, Alessandro Pepino, professore di Ingegneria Biomedica all’Università Federico II, Luca Brancaccio, direttore generale di AMC Spa (Azienda Mobilità Catanzaro), e Fabrizio Marignetti, professore di Ingegneria Elettrica all’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”.

A moderare l’incontro sarà Felicio Izzo, già direttore del Liceo Artistico “G. De Chirico”.

Il volume racconta un percorso umano e civile che invita a guardare la disabilità da una prospettiva diversa, “controcorrente”, mettendo al centro dignità, diritti e partecipazione. L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno di Salvatore Cimmino, fondatore del progetto “A nuoto nei mari del globo”, volto a sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi dell’abbattimento delle barriere e dell’inclusione sociale.

L’ingresso è libero.