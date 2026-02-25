A cura della Redazione

Con il sesto appuntamento si conclude la II rassegna “Il Teatro palcoscenico della vita” organizzata dalla commissione cultura dello Sport Club Oplonti. Domenica 1° marzo 2026, alle 18.30, presso la sede del sodalizio alla Via Nazionale 921 in Torre del Greco, è in programma la commedia “Il morto sta bene in salute” testo di Gaetano Di Maio portato in scena dalla compagnia «’A Fenesta d’ ‘a Torre» con la regia di Vincenzo Genovese.

"Il morto sta bene in salute" fu scritta da Gaetano Di Maio a metà negli anni '70 e portata al successo da Luisa Conte ed Enzo Cannavale e successivamente più volte riproposta nel fortunato cartellone del Teatro Sannazaro di Napoli. La vicenda si snoda all’interno della “Pensione della tranquillità” che, a discapito della denominazione, non garantisce ai frequentatori alcuna tipologia di pace e serenità. Anzi, la convivenza tra i titolari della pensione, Gennaro e Nannina Bottiglieri, e i loro ospiti innesca un vortice di equivoci e situazioni grottesche al ritrovamento di una valigia contenente una grossa somma di denaro. Si tratta di una sorta di noir tra il bizzarro e lo stravagante, dagli accenti siculo-partenopei, estremamente esilarante.

La compagnia «’A Fenesta d’ ‘a Torre» nasce nel 2013 a Torre Annunziata per ferma volontà di Vicenzo Genovese. Oltre due lustri di esperienze artistiche maturate sul palcoscenico che hanno dato vita ad una serie di rappresentazioni caratterizzate da impegno, ricerca e passione. Un gruppo di attori che riesce sempre a far arrivare in platea nitide sensazioni di straordinaria abnegazione trasmettendo autentiche emozioni. Un team artistico che si distingue anche per aver attivato da tempo la promozione di una rete operativa tra associazioni e compagnie amatoriali, un esempio di autentica promozione culturale priva di barriere campanilistiche e concettuali.