A cura della Redazione

Venerdì 20 febbraio 2026 il Teatro San Francesco di Torre Annunziata ospita l’associazione “Mela” di Avella. Sarà la seconda compagnia amatoriale in concorso, nella sezione “teatro”, al “Premio Antonio Caso” nell’ambito della “II Rassegna del Teatro amatoriale”, un progetto artistico al quale gli organizzatori dell’associazione di promozione sociale “La Filodrammatica Sanfrancesco” lavorano da più di due anni per poter restituire alla collettività qualche ora di divertimento e di sana socialità.

La compagnia “Mela” è guidata dal regista Riccardo D’Avanzo che ha curato la messa in scena di una delle più interessanti e divertenti commedie del grande Eduardo De Filippo: “Ditegli sempre di sì”.

Il protagonista è Michele Murri che, dopo un periodo trascorso in manicomio, torna a casa scontrandosi con un ambiente complesso e difficile per lui e dove la comunicazione è assurdamente improbabile. Il continuo conflitto dialettico che ne scaturisce diventa il refrain dominante della vicenda. Michele non accetta che si possa adoperare la metafora nei contatti verbali e intraprende una battaglia per affermare la “letteralità linguistica” con tutti i suoi interlocutori. Si innescano, dunque, una serie di esilaranti equivoci e fraintendimenti che mettono in crisi i rapporti con familiari e amici.