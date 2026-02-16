A cura della Redazione

Domenica 8 marzo, in occasione della Giornata internazionale della Donna, Archeoclub di Torre Annunziata e Gruppo Storico oplontino saranno ad Oplontis nella Villa di Poppea dalle 9.30 alle 12.30 per offrire ai visitatori itinerari guidati, anche in lingua inglese, con approfondimenti su Ipazia, matematica, astronoma e filosofa del V secolo, e su Terme, cosmesi e ornamenti femminili.

ArevOd, rete di associazioni di ospitalità diffusa per un turismo di qualità, accoglierà I visitatori.

Il biglietto d'ingresso costa 8 euro. Ci saranno riduzioni e gratuità secondo normativa. L'evento è organizzato in collaborazione con il Parco archeologico di Pompei