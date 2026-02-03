A cura di Enza Perna

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni al Centro Culturale ed Espressioni Artistiche Anita Sorrentino, promosso dall’associazione ODV “Amici di Anita Sorrentino”, una realtà impegnata da anni nella valorizzazione dei talenti e della creatività a Torre Annunziata.

Il centro si rivolge a bambini, ragazzi e giovani dai 10 anni in su, offrendo uno spazio di crescita artistica e personale attraverso laboratori dedicati a diverse forme di espressione. Musica, recitazione, canto e arti visive diventano strumenti per trasformare una passione in qualcosa di unico, gioioso e condiviso.

Chi sogna di suonare e imparare a strimpellare la chitarra o altri strumenti, di recitare e dare voce alle proprie capacità espressive, di cantare e liberare la propria voce, o di disegnare, anche su legno con tecniche particolari come lo psicografo, troverà nel laboratorio un luogo accogliente dove mettere in scena le proprie idee.

I corsi si terranno presso il Teatrino dell’Immacolata Concezione o presso il Dopolavoro Ferroviario in Piazza Nicotera, nel cuore di Torre Annunziata. Un contesto pensato non solo per imparare, ma anche per condividere esperienze, emozioni e creatività.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare la segreteria al numero 334 11 53 771 oppure scrivere all’indirizzo email ass.amicidianitasorrentino@gmail.com.

Un’occasione per crescere attraverso l’arte e far parte di una comunità che crede nella forza dell’espressione artistica come strumento di inclusione e partecipazione.

