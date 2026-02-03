Sono ufficialmente aperte le iscrizioni al Centro Culturale ed Espressioni Artistiche Anita Sorrentino, promosso dall’associazione ODV “Amici di Anita Sorrentino”, una realtà impegnata da anni nella valorizzazione dei talenti e della creatività a Torre Annunziata.

Il centro si rivolge a bambini, ragazzi e giovani dai 10 anni in su, offrendo uno spazio di crescita artistica e personale attraverso laboratori dedicati a diverse forme di espressione. Musica, recitazione, canto e arti visive diventano strumenti per trasformare una passione in qualcosa di unico, gioioso e condiviso.

Chi sogna di suonare e imparare a strimpellare la chitarra o altri strumenti, di recitare e dare voce alle proprie capacità espressive, di cantare e liberare la propria voce, o di disegnare, anche su legno con tecniche particolari come lo psicografo, troverà nel laboratorio un luogo accogliente dove mettere in scena le proprie idee.

I corsi si terranno presso il Teatrino dell’Immacolata Concezione o presso il Dopolavoro Ferroviario in Piazza Nicotera, nel cuore di Torre Annunziata. Un contesto pensato non solo per imparare, ma anche per condividere esperienze, emozioni e creatività.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare la segreteria al numero 334 11 53 771 oppure scrivere all’indirizzo email ass.amicidianitasorrentino@gmail.com.

Un’occasione per crescere attraverso l’arte e far parte di una comunità che crede nella forza dell’espressione artistica come strumento di inclusione e partecipazione.