Secondo appuntamento per la “II Rassegna Teatro Amatoriale San Francesco - Premio Antonio Caso” promossa da “La Filodrammatica Sanfrancesco”. La kermesse si avvale del patrocinio morale della F.I.T.A. Campania (Federazione Italiana del Teatro e delle Arti) e del Comune di Torre Annunziata. Il progetto nasce di concerto con Don Paolino Franzese (parroco-rettore della Basilica Ave Gratia Plena e amministratore parrocchiale di San Francesco di Paola). Questa seconda edizione della rassegna si arricchisce di una sezione dedicata alla musica, con l’istituzione di una giuria tecnica che valuterà le performances degli artisti a cui verrà assegnata la menzione speciale “Premio Francesco Esposito”.

Venerdì 23 gennaio 2026, alle ore 20.30, i primi ad esibirsi in questo indirizzo particolare sul palco del “Teatro San Francesco” di Torre Annunziata saranno i componenti del gruppo “Trio Partenope”, ovvero Rosaria Bisogno (voce), Peppe Troise (chitarra) e Franco Quartuccio (percussioni).

Per l’occasione hanno allestito uno show di musica classica partenopea, ma non solo. Infatti il loro repertorio spazia da brani della seconda metà dell’800 come “Funiculì Funiculà” musicata da Luigi Denza, a “Dicitencello vuje”, resa celebre dall’interpretazione del grande Roberto Murolo, a “Lazzarella” di Riccardo Pazzaglia e Domenico Modugno. Lo spettacolo proseguirà in una sorta di excursus storico, riproponendo anche brani più recenti, come l’oramai celebre “Rossetto e caffè” di Sal Da Vinci per finire con l’indimenticato Pino Daniele. Una serata quindi che ha tutti gli ingredienti per appassionare il pubblico del “San Francesco”.