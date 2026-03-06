Al Teatro Augusteo di Napoli un viaggio emozionante nel mondo della grande musica da cinema dedicato al genio di Ennio Morricone. Lo spettacolo, dal titolo “Musiche da Oscar”, è stato molto più di un semplice concerto: un omaggio intenso, elegante e profondamente coinvolgente a uno dei più grandi compositori della storia della musica. Sotto la direzione magistrale del maestro Andrea Albertini, l’ensemble Le Muse Orchestra ha accompagnato il pubblico in un percorso straordinario attraverso alcune delle pagine più celebri scritte da Morricone.

Le note delle sue indimenticabili colonne sonore hanno riempito il teatro di emozioni, evocando immagini, ricordi e scene dei film che hanno segnato la storia del cinema mondiale. A rendere ancora più preziosa la serata è stata la presenza della straordinaria Susanna Rigacci, soprano e voce storica delle musiche di Morricone, capace di incantare il pubblico con interpretazioni intense e raffinate. Accanto a lei, la voce solista di Angelica De Paoli ha regalato momenti di grande emozione, contribuendo a rendere lo spettacolo ancora più suggestivo.

È stato un vero viaggio musicale nell’universo creativo del compositore romano: dalle colonne sonore dei film più amati ai brani che hanno fatto la storia della musica per il cinema. Tra i momenti più apprezzati, anche un raffinato omaggio con l’esecuzione di “Se telefonando”, celebre brano con musica di Morricone e testo di Maurizio Costanzo, e la toccante “Here’s to You”, che ha chiuso idealmente un percorso musicale intenso e ricco di significato. Un autentico tributo alla bellezza e al genio senza tempo di Ennio Morricone.